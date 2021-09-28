Россияне спасли девочку от педофила в Подмосковье

Прохожим удалось спугнуть педофила, насильно потащившего несовершеннолетнюю девочку за гаражи. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщает телеканала РЕН ТВ.

Инцидент произошел в подмосковном Домодедове на улице Восточная. По словам очевидцев, неизвестный под предлогом помощи попытался затащить 8-летнего ребенка в безлюдное место. Девочка начала кричать и вырываться, а также звать на помощь. Это увидели таксист и местные жители, которые пустились в погоню за злоумышленником. Девочку удалось спасти.

Россияне так и не смогли догнать предполагаемого педофила, однако, по некоторым данным, полиция уже начала его поиски. На данный момент с ребенком все в порядке, девочка не пострадала.

Ранее полиция задержала в Москве предполагаемого педофила, домогавшегося двух малолетних девочек, которым в настоящее время исполнилось шесть и 12 лет.