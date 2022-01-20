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Россияне сравнили аварию в московском ЖК с затоплением «Титаника»

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Россияне сравнили аварию в московском ЖК с затоплением «Титаника»
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

В жилом комплексе (ЖК) комфорт-класса на улице Римского-Корсакова в Москве произошло сильное затопление. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах, выложенных в сеть, видно, как мужчина идет по коридору подъезда, пытаясь не намочить обувь, так как пол полностью покрывает вода грязно-серого цвета. «Кадры из фильма "Титаник"», «Это для тех, кто ночью в проруби искупаться не смог», «Батюшка был?» — пошутили юзеры.

Ранее московский ЖК «Грин Парк» затопило кипятком. Горячая вода попала в лифтовую шахту и кладовые.

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