Сегодня в 17:20
1 мин.

Россияне сравнили массовую драку в Москве с танцами

Новости /
Россияне сравнили массовую драку в Москве с танцами
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Массовая драка произошла у проезжей части на улице Маршала Чуйкова в столице. Видеозаписью с места событий поделился Telegram-канал «Москва с огоньком».

По имеющимся данным, на остановке общественного транспорта произошел конфликт между двумя компаниями. Очевидцы вызвали полицию. Пятеро человек были задержаны. На них составили протоколы о мелком хулиганстве.

В комментариях к посту россияне сравнили увиденную борьбу с танцами и отметили, что выглядит это красиво. «Да просто скользко на тротуаре», — весело предположила одна из подписчиц канала. «Старая русская традиция», — заключил другой юзер.

Ранее массовая драка дворников в центре Москвы попала на видео.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.