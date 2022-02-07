Россияне сравнили массовую драку в Москве с танцами

Массовая драка произошла у проезжей части на улице Маршала Чуйкова в столице. Видеозаписью с места событий поделился Telegram-канал «Москва с огоньком».

По имеющимся данным, на остановке общественного транспорта произошел конфликт между двумя компаниями. Очевидцы вызвали полицию. Пятеро человек были задержаны. На них составили протоколы о мелком хулиганстве.