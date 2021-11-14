Россияне сравнили подготовленную к зиме клумбу с кладбищем

Опубликованное в Facebook-группе «Тропарево-Никулино соседи» фото клумбы, подготовленной к зиме, некоторые пользователи соцсети сравнили со снимком кладбища.

Заборчик вокруг клумбы и скульптуры на ней напомнили подписчикам места захоронений и праздник Хеллоуин: «Трудно предположить, что кладбищенская стилистика нравится всем», «Немного похоже на кладбище».

Другие же отметили, что хоть клумба и не выглядит идеально, но над ней постоянно работает одна женщина, которая пытается привести ее в порядок. «Мне тоже не очень нравится, я первое время даже хотела посмеяться над этим. Но женщина так старается. Все свободное время проводит на этом участке», «Да, часто прохожу мимо этого дома. Лишнего много, а так молодцы. Цветов много посажено! Уважения к тем, кто этим занимается. Это неравнодушные люди!» — написали юзеры в комментариях.

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