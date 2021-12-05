Россияне сравнили покраску ступенек у подъезда в мороз с нанотехнологиями

Житель столицы поделился фотографией свежепокрашенных ступенек на крыльце своего подъезда на Туристской улице. В комментариях под его постом в Facebook-сообществе «Тушино» россияне сравнили подобные действия в мороз с нанотехнологиями.

«Выпал снег, установился минус — настало самое время покрасить ступеньки на крыльце подъезда», — с очевидной иронией высказался автор поста. В ответ на это многие пользователи вспомнили похожие случаи. «У нас окна в подъезде в ноябре покрасили», «У нас подъезд заштукатурили в дождь, а на след день — в тот же непрекращающийся дождь — покрасили. Прям на мокрую штукатурку!», — написали они. «Нанотехнологии. Где-то плачет один Илон Маск...» — заметил один из участников дискуссии.

Нашлись и те, кто посмотрел на ситуацию с большим позитивом. «Не вижу проблем. Есть краски, которыми и в минус 30 можно красить», «Красить плитку само по себе прекрасно, вне зависимости от погоды!», «Нормально покрасили, и цвет очень веселенький», — подбодрили автора россияне.

«Не знаю, как плитка на ступеньках, но краска часто бывает скользкой зимой», — отметил пользователь. «Подобные работы должны проводить только до конца августа, а не зимой», — заметила другая участница интернет сообщества.

Ранее россиянин поделился загадочной историей окна в подъезде.