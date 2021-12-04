Россияне сравнили посыпанные реагентами дворы с улицами без химикатов

Жительница Москвы в группе Гагаринского района в Facebook подняла тему использования реагентов на столичных дорогах, сравнив улицы без них и с ними.

В пример она привела собственный двор, в котором дворник убирается два раза в день без использования химикатов. По ее словам, благодаря этому в ее подъезде сухой пол и уборщице не приходится работать «на износ». В соседнем же дворе, как отметила россиянка, наблюдается другая ситуация. «Все дорожки мокрые, грязные, под ногами жижа из скользкой снежной реагентовой каши. Снег не чистится, а топится химическим раствором», — написала она, приложив фотографии.

Подписчики сообщества согласились с автором топика, отметив вред от использования реагентов в отношении животных. Многие указали, что у собак после прогулки болят лапы, а птицы вынуждены пить из луж воду с реагентами, что отравляет их. «Сразу вспоминается детство — песок и гранитная крошка. Пугает то, что мы и наши дети этим дышим», «Надо срочно отказываться от реагентов, собаки страдают! Их лапам больно», «Птице негде попить. Они травятся в этих реагентовых лужах», — прокомментировали юзеры.

Ранее геоэколог рассказала, что специальные реагенты против гололеда в городе стоит использовать только в особых случаях. Эксперт призвала для очищения многолюдных улиц использовать специальную технику сразу после образования наледи.