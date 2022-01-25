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Россияне сравнили стаю уток с пассажирами московского метро
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
Стаю уток из Московского зоопарка россияне сравнили с пассажирами московского метро. Видео опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
В кадре — множество птиц на льду пруда и в полынье. «Час пик в московском метро», — пошутили администраторы сообщества.
В комментариях подписчики возразили: «Неправда! Они не толкаются!». Еще один москвич поблагодарил канал за видео, сказав, что хоть это поднимает ему настроение. А другой пожалел уток на льду и сообщил, что птицам не помешал бы ледокол.
Ранее жители подмосковных Химок заметили, что кто-то начал подкармливать птиц красной икрой.