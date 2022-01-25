Вчера в 23:57
1 мин.

Россияне сравнили стаю уток с пассажирами московского метро

Новости /
Россияне сравнили стаю уток с пассажирами московского метро
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Стаю уток из Московского зоопарка россияне сравнили с пассажирами московского метро. Видео опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

В кадре — множество птиц на льду пруда и в полынье. «Час пик в московском метро», — пошутили администраторы сообщества.

В комментариях подписчики возразили: «Неправда! Они не толкаются!». Еще один москвич поблагодарил канал за видео, сказав, что хоть это поднимает ему настроение. А другой пожалел уток на льду и сообщил, что птицам не помешал бы ледокол.

Ранее жители подмосковных Химок заметили, что кто-то начал подкармливать птиц красной икрой.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.