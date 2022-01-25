Россияне сравнили стаю уток с пассажирами московского метро

В комментариях подписчики возразили: «Неправда! Они не толкаются!». Еще один москвич поблагодарил канал за видео, сказав, что хоть это поднимает ему настроение. А другой пожалел уток на льду и сообщил, что птицам не помешал бы ледокол.

Ранее жители подмосковных Химок заметили, что кто-то начал подкармливать птиц красной икрой.