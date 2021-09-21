Россияне устроили массовую драку после конфликта на работе

Массовая драка произошла на северо-западе Москвы после ссоры двух коллег. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации источника, москвич поссорился на работе с одной из сотрудниц. В ходе конфликта мужчина схватил коллегу за руку и оставил ей синяк. Пострадавшая сообщила о случившемся мужу и двум братьям.

Родственники россиянки пришли в квартиру, где проживал обидчик женщины, чтобы выяснить с ним отношения, но мужчина не открыл им дверь. После того как пострадавшая связалась с коллегой по СМС и попросила его выйти, тот появился на улице, но в компании брата и знакомых.

Между двумя группами мужчин началась словесная перепалка, переросшая в драку. Участники получили ссадины и синяки. О более серьезных повреждениях у нарушителей порядка не сообщается.

В результате конфликта двоих человек задержали для объяснений.

Ранее дворники и дорожные рабочие устроили массовую драку из-за мусора на западе Москвы. Сотрудники служб не смогли решить, кто будет убирать территорию возле поликлиники, и устроили потасовку.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!