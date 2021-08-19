Россияне узнали себя на фото Москвы 50-х

Черно-белое фото купающихся на Софийской набережной подростков пробудило в россиянах воспоминания. Снимок 50-х годов авторства Юрия Кривоносова опубликовали в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)».

Несколько комментаторов узнали себя на фото. «Только не говорите, что третий справа… Я», — удивился мужчина. «А я вроде прямо по центру», — поддержал его другой юзер. Пользователь отметил, что не до конца уверен в своем присутствии на фото, но часто бывал в этом месте именно в те годы.

Многие удивились тому, что в Москве-реке когда-то можно было искупаться. Кто-то вспомнил, что тоже плавал в черте города. «Мама жила на Никольской, и бегали купаться к ближайшему спуску», — подтвердила одна из подписчиц.

Ранее снимки московских пляжей 70-х годов вызвали ностальгию у москвичей. Пользователи сети вспомнили, как ездили плавать и загорать в черте города. Кто-то специально приезжал на пляж на метро.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!