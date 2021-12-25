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Россияне восхитились новым поездом в московском метро

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Россияне восхитились новым поездом в московском метро
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Жители Москвы обсудили внешний вид нового новогоднего поезда, курсирующего по московскому метро. Фотографии праздничного вагона опубликовали в Telegram-канале «Москва с огоньком».

Многие россияне отметили, что такое украшение поезда позволило им почувствовать приближение предстоящего праздника. Пользователи сети положительно оценили данный состав. «Красиво сделали, молодцы! Людям настроение подняли», «Эх, вот сколько езжу, ни разу не видела», «В метро не езжу, но на фото красиво», — прокомментировали юзеры.

Ранее праздничный состав восхитил комментаторов и напомнил им о детстве. «Как приятно, радостно людям!», «Пусть поезд всем принесет счастье и побольше радости, ну и здоровье само собой», — обрадовались пользователи сети.

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