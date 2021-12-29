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Россияне возмутились установкой памятника Фиделю Кастро в Москве

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Россияне возмутились установкой памятника Фиделю Кастро в Москве
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Перспектива появления памятника революционеру Фиделю Кастро в московском районе Сокол возмутила местных жителей. Дискуссия разгорелась в Facebook-группе «Airport/Sokol Da Neighborhood».

Автор топика выложил в группе запись из соцсетей, в которой указано, что монумент Кастро установят на одноименной площади.

Большинство россиян в комментариях это решение не поддержали. «Зачем ставить здесь памятник?», «Уже согласовали?!», «А что он сделал, этот наш Федька Костров?» — с негодованием интересовались подписчики группы. Кто-то заявил, что кубинский лидер был террористом, и его роль в истории можно оценить как негативную.

Одна из пользовательниц рассказала, что хотела попросить власти поставить в районе Аэропорт памятник жившему там профессору МГУ, но ей отказали, отметив, что с момента смерти в таких случаях должно пройти не менее десяти лет. Эту историю женщина вспомнила с возмущением в связи с появлением новости о памятнике Кастро.

Ранее россияне поспорили из-за памятника Феликсу Дзержинскому. Многие расстроились, что в 2021 году демонтированная когда-то скульптура не вернулась на место.

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