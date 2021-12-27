Россияне вспомнили автоматы для размена монет в московском метро

Житель столицы в группе «Москва моя» в Facebook опубликовал архивный снимок старого автомата для размена монет времен СССР.

Фотография натолкнула россиян на воспоминания о характерном звоне, который слышался из этого приспособления в процессе размена. Многие отметили, что любили эти автоматы, будучи детьми, и часто просили родителей приподнять их для того, чтобы самостоятельно бросить в устройство деньги. «Сразу в ушах прозвучало, звук никогда не забудется», «Несколько раз при таком автоматическом размене мне попадались нумизматические редкости — пятачки 1924 года и 1950-х годов, болгарские стотинки. Вот это было счастье. Лежат в коллекции до сих пор», «А чего тут помнить? Это ведь еще вчера было! По сей день так и хочется достать 10 или 20 копеек из кармана и разменять их на пятаки», — прокомментировали юзеры.

Известно, что автоматы такого типа на протяжении тридцати лет — с 1961-го по 1991-й — действовали в московском метро. Стоимость проезда тогда была фиксированной и составляла пять копеек. Для прохода через турникеты, нужно было опустить монету номиналом пять копеек на автоматическом контрольном пункте. Так, с помощью автоматов горожане могли разменять 20, 10 и 15 копеек.

Ранее куратор выставки «История российского дизайна. Избранное» и директор Московского музея дизайна Александра Санькова рассказала, как обнаружила на известном сайте объявлений плитку со станции метро «Октябрьская».