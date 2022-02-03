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Россияне вспомнили буфеты и киоски советских времен в московском метро

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Россияне вспомнили буфеты и киоски советских времен в московском метро
Фото: Леонид Великжанин / ТАСС

Россиянка опубликовала датированную 1935 годом фотографию буфета на станции московского метро «Охотный ряд» в Facebook-группе «Москва моя». Под постом пользователи вспомнили разные торговые точки в столичной подземке.

«Буфеты, книжные и аптечные киоски, стойки с соками… Все это было заложено в проекты станций в 30-е годы», — написал один из фолловеров интернет-сообщества. В ответ на вопросы юзеров он добавил, что обустроили в подземке и туалеты, которые есть до сих пор, но это не особо афишируют.

Пользователи вспомнили буфеты, магазины и деревянные трибуны с мороженым «как в ГУМе» на разных станциях метро, отметив, что многие станции в советскую эпоху назывались иначе. Один из юзеров предположил, что все это было сделано для привлечения внимания к подземке, которую поначалу люди не жаловали, как и все новое в те времена. Когда же метро обрело желаемую востребованность, продолжил он, буфеты и киоски постепенно начали убирать. Несколько человек возразили ему, указав, что на некоторых станциях подобные места закрылись совсем недавно, а где-то — например, на «Арбатской» — работают и сейчас.

«Мы покупали шоколадные конфеты "Мишка", "Стратостат" с ликером, "Красная шапочка" поштучно, чтобы девиц угостить. И мандаринки», — поделился воспоминаниями россиянин.

Ранее фото очереди в первый московский «Макдоналдс» навеяло воспоминания на россиян.

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