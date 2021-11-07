Россияне вспомнили цены на продукты в СССР

Фото витрины магазина советских времен вызвало ностальгию у пользователей сети. Участники Facebook-группы «Моя Москва» при взгляде на снимок с изображением пирамид из банок с кофе вспомнили старые цены на продукты и размеры своих зарплат.

Самым обсуждаемым товаром стали яйца. Россияне даже поспорили, сколько именно стоил десяток раньше — 0,9 рубля или 1,1 рубля. В итоге сошлись на том, что каждому запомнилась цена той категории яиц, которой отдавали предпочтение в его семье.

Сравнили цены и в различных регионах страны. «У нас на Камчатке все было самым дорогим — и еда, и одежда. Но у нас хорошо было развито сельское хозяйство... Поэтому капуста, картошка, морковь, свекла и турнепс с редькой были дешевыми! Капусту сгружали в ноябре и продавали по две копейки за килограмм. Каждая семья брала на засолку не меньше пяти мешков... Витамины!» — написала одна из пользовательниц.

«Я хочу туда! Там карусели были по 20 копеек, а любимое фруктовое мороженое стоило семь копеек!» — заностальгировал коренной москвич.

Один из пользователей написал, что советские граждане получали зарплату в размере всего 65 рублей. «По официальной статистике, средняя зарплата по СССР в 1969 году составляла 115,6 рублей. А 65 рублей — это размер минимальной зарплаты в то время», — поправил его другой.

«Да, забавно. Сегодня яйца дешевле. Все умножайте на 250, получите сегодняшнюю цену. У меня вышло, что сейчас на еду я трачу меньше, чем в 80-х годах в СССР», — поделился результатами своих расчетов один из участников дискуссии.

«Что было, то было, быльем поросло... Молодым это уже не надо, у них своя жизнь и цены...» — заключила пожилая москвичка.

Ранее москвичам назвали минимальную цену на картофель: всего 18 рублей просят за килограмм на московских ярмарках. В сетевых магазинах стоимость выше.