Россияне вспомнили митинг памяти Джона Леннона в 1980-м году в Москве

В группе Facebook «Московские записки» опубликовали приглашение 1980-го на митинг памяти Джона Леннона в Москве и вспомнили, как проходила встреча.

В приглашении сказано, что мероприятие проходило 21 декабря на Воробьевых горах. Автор поста привел цитаты участника несанкционированной акции. «Человек 200-300 стояли толпой у известного каждому москвичу гранитного барьера. Человек тридцать стояли прямо на барьере… Двое из них держали большой плакат “Светлая память Джону Леннону!” с нарисованным фломастером портретом Джона. У многих были самодельные значки и просто приколотые фотографии Леннона…», — рассказывал москвич.

Очевидец также писал, что в толпе царило полное взаимопонимание, незнакомые люди объединились и вместе вспоминали любимого артиста.

Москвич рассказал, что с начала митинга прошло более часа, пошел дождь со снегом и люди начали расходиться. Оставшиеся решили построиться в колонну и пройти до станции метро «Университет». Не успели они выдвинуться, как раздались усиленные мегафонами призывы «в связи с проведением других мероприятий немедленно освободить площадь». Фанатов Леннона посадили в милицейские автобусы, где они начали петь знаменитые хиты группы The Beatles.

Однако выяснилось, что про митинг памяти в Москве знали не все. «Ого, даже не знала, что у нас была такая акция!» — написала одна из жительниц столицы.

Ранее певец из перехода, исполнивший композицию «Эхо любви» Анны Герман, напомнил москвичам эстрадного артиста Муслима Магомаева.