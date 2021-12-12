Россияне вспомнили о Кремлевской елке для отличников

Жители Москвы в группе «Москва моя» в Facebook вспомнили о временах, когда на Кремлевскую елку могли попасть только отличники.

В сети опубликовали серию фотографий новогодних подарков, которые получали гости главной елки СССР, — коробок, в которых в разные годы детям дарили сладости. Многие пользователи сети вспомнили, что в советское время на главную елку столицы пускали только тех, кто учился на одни пятерки. «Попасть на елку в Кремле в мои годы могли только круглые отличники», «Моя мама как отличница получила билет на новогоднюю елку в Кремле в 1954 году. Часто вспоминала с восторгом, в том числе и подарок. Не всем посчастливилось». «До сих пор храню коробочку от подарка в виде зубца кремлевской стены. Яркие воспоминания от Кремлевской елки. Раньше ее посещение было наградой», — прокомментировали юзеры.

Ранее в районе Новокосино неизвестные украли игрушки с установленной на улице елки. Источник сообщил, что дерево поставили на Новокосинской улице. «Надо было на клей сажать», — пошутила администрация сообщества.