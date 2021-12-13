Россияне вспомнили о школьном буллинге в СССР

Известный антрополог Александра Архипова предложила своим подписчикам вспомнить о школьном буллинге в СССР. В комментариях под постом на ее личной странице в Facebook эта тема получила массовый отклик россиян.

«Мне все чаще говорят, что вот, дескать, сейчас буллинг в школе очень распространен, а раньше его не было. В последний раз я это услышала от журналиста федерального канала. Но конечно же, это не так», — написала Архипова, после чего предложила своим читателям подкрепить ее точку зрения реальными примерами. И многие из них в ответ рассказали личные истории о травле.

«Году в 84-м несколько мальчиков из параллельного класса совершенно не давали мне жить. Я, кажется, даже не жаловалась, потому что было унизительно и стыдно. Но в принципе все десять лет в очень даже эдакой спецшколе в центре Москвы кого-то травили — устраивали «темную», пинали, плевались жеваной бумагой, прятали вещи и так далее», — рассказала жительница столицы. Женщина отметила, что учителя этого не пресекали, а если видели потасовку — наказывали всех участников, не разбираясь, что именно происходит. «Учителя не придавали этому никакого значения. Для меня они в большинстве своем были страшнее одноклассников, так что и сама я к ним не обращалась», — поддержала ее другая подписчица Архиповой. «Меня избивали, оплевывали, дразнили почти каждый день с четвертого по восьмой класс. И ученики, и учителя», — поделился еще один участник обсуждения.

Россиянка вспомнила, как в четвертом классе ей объявили бойкот. «Молча тыкали в меня булавками, тянули со всей дури за хвостики, вырывали из рук книги, которые я читала на переменах…» — рассказала она.

Один из пользователей признался, что у него сохранились весьма яркие воспоминания о тех временах, когда его травили в школе. «Но задним числом, надо признать, я понял мотивы моих одноклассников», — отметил он.

Москвич рассказал, что сам принимал участие в буллинге младшеклассника. «А потом — видимо, в качестве кармического возмездия, меня называли с пятого по 11-й класс обидным прозвищем и часто шпыняли — как ментально, так и физически. Я мучительно пытался встроиться в класс, как бы игнорируя буллинг, хотя мне эти люди были чужды и почти сразу после школы я абсолютно со всеми порвал контакты», — подчеркнул он. Мужчина добавил, что долго прорабатывал эти моменты с психологом.

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