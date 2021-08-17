Россияне вспомнили один из главных советских кинотеатров

«Постконструктивизм. Мама рассказывала, что на крышу выходили, и там было кафе, которое работало до середины 1960-х годов где-то. Она совсем молоденькая была. Вроде обещают отреставрировать заколоченные помещения и открыть крышу», «Классная довоенная архитектура. Ненавязчивый такой конструктивизм», «Почему-то никто не вспоминает, что на крыше стоял памятник пограничнику Никите Карацюпе с его собакой», — написали юзеры.

Ранее фотография театра «Современник» на Чистопрудном бульваре заставила москвичей вспомнить о кинотеатре «Колизей», который раньше находился здесь. Одна из пользовательниц отметила, что в фойе кинотеатра перед сеансами выступали музыканты. Другой юзер высказал мнение, что «Колизей» с концертами джаз-бандов необходимо восстановить в историческом здании вместо «Современника».

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