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Россияне вспомнили рисунки на арбатской «Стене мира»

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Россияне вспомнили рисунки на арбатской «Стене мира»
Фото: Андрей Бабушкин / ТАСС

Россияне вспомнили, какой была «Стена мира» на Новом Арбате. Легендарный арт-объект обсудили в Facebook-группе «Арбат и окрестности».

«Помните, по четной стороне в районе домов 14-16 были выложены керамические плитки с детскими (и не только) рисунками?», — поинтересовалась автор топика. Женщина спросила, не осталось ли у кого-нибудь из читающих группу фотографий «Стены мира» периода 90-х и начала нулевых годов.

Комментаторы, увидев топик, поделились ностальгическими воспоминаниями. «Мне нравилось рассматривать рисунки по дороге домой из школы», — отметила одна из пользовательниц. Другой комментатор рассказал, что всегда старался найти плитки, расписанные в пионерлагере «Артек». «Наша классная руководительница Наталья Павловна сделала там восемь плиток», — добавила еще одна женщина.

«Господи! Неужели это было уже так давно?» — удивились скоротечности времени в комментариях. Кто-то предложил выдвинуть инициативу о восстановлении стены, но уже с новыми рисунками детей.

Ранее в Пожарском переулке в Москве заметили стену здания, на которой неизвестный написал строчки из стихотворения Нобелевского лауреата по литературе Иосифа Бродского. Многие заявили, что граффити их не впечатлило.

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