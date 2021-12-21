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Россияне вспомнили шашлычную на троллейбусной остановке в Москве

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Россияне вспомнили шашлычную на троллейбусной остановке в Москве
Фото: М. Юрченко / РИА Новости

Житель Москвы в группе в Facebook опубликовал снимок импровизированной шашлычной, расположенной на открытом воздухе возле остановки общественного транспорта у станции метро «Сокол» в Москве.

Автор топика уточнил, что кадр был сделан в начале 1990-х годов на «троллейбусном кругу», подразумевая конечную остановку нескольких местных маршрутов наземного транспорта. На фотографии изображен действующий мангал, за которым стоит мужчина в шапке и теплой куртке. К нему в очередь выстроились люди, параллельно ожидающие свой транспорт на остановке. Некоторые россияне в комментариях к публикации написали, что помнят эту торговую точку, и отметили ее особенный шарм. «Все-таки какой-то свой шарм был в этой уличной торговле и общепите», «Реально был шашлычник на остановке 59-го троллейбуса, каждый день ездил мимо, какой запах был!», «А я скажу, что у 90-х шарм вообще потрясающий, если туда наведываться как туристу», — прокомментировали юзеры.

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