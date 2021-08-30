Россияне вспомнили старые уличные телефоны-автоматы

Снимок старых уличных телефонов натолкнул россиян на воспоминания. Фото одного из ретро-аппаратов выложили в Facebook-группе «Москва — та!».

«Классные были телефончики за две копейки, столько раз ими в детстве пользовалась, звонила маме», — рассказала автор поста. Некоторые разделили ностальгию пользовательницы и добавили, что в будках с аппаратами было удобно прятаться от дождя. «В юности целовались в телефонных будках, да еще как целовались! Окна запотевали, очередь понимала, не беспокоила», — поделился воспоминанием молодости один из юзеров.

Нашлись те, кто заявил, что около советских телефонных автоматов постоянно собирались очереди. Одна из пользовательниц добавила, что аппараты часто «глотали» двухкопеечные монеты, и заключила, что современные смартфоны гораздо лучше старых устройств. «Все было классное. Это воспоминания, вам не понять», — возразили женщине в комментариях.

Ранее москвичей рассмешил пассажир метро, который достал проводной телефон в вагоне. При этом пользователи сети отметили удобство стационарных аппаратов.

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