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Россияне забросали мусором машину такси

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Россияне забросали мусором машину такси
Фото: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

В Московской области россияне забросали мусором машину такси. О случившемся стало известно Telegram-каналу «Подмосковье сегодня».

Своеобразный сюрприз водителю, припарковавшемуся у контейнерной площадки во дворе Молодежной улицы в Химках, устроили местные жители. Вероятно, некоторым из них автомобиль перегородил проход, поэтому они оставили пакеты с отходами прямо на его капоте.

«Странные люди, конечно. У меня бы рука не поднялась подойти к чужой машине и положить мусор на нее», — процитировали на канале жительницу района. Пользователи сети в комментариях под постом назвали поступок глупым и бессмысленным.

Ранее жители Новой Москвы рассказали о появлении мусора в районе из-за мигрантов.

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