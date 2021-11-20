Россияне заметили Бэтмена на балконе жилого дома в Москве

Житель Москвы заметил на балконе одного из жилых домов фигуру героя популярных комиксов и фильмов — Бэтмена. Фото супергероя мужчина опубликовал в группе «Airport/Sokol Da Neighborhood» в Facebook, чем развеселил россиян.

«Октябрьское поле славится своими Бэтменами», — подписал автор топика. На фотографии изображен надувной супергерой, машущий прохожим одной рукой. Другая прикреплена к балкону. Это создает иллюзию, что Бэтмен живой. Некоторые юзеры отметили, что сначала долгое время не могли понять, кто стоит на балконе и наблюдает за ними. Другие же принялись шутить на тему защиты города от преступности, ссылаясь на сюжет фильмов про супергероя.

«Слава Богу, могу спать спокойно. А он только по Октябрьскому полю уполномочен или на САО тоже распространяется?», «Щукинский районный Бэтмен», «Охраняет мир от короновирусных летучих мышей», —подписали подписчики сообщества.

Ранее подушки с изображением героев популярного сериала «Сверхъестественное» Дина и Сэма появились у памятников, посвященных женщинам, в Москве. Такие же подушки появились и возле картонной фигуры футболиста Артема Дзюбы в Подольске.