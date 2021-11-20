Россияне заметили кучу сырого мяса в московском дворе

Россияне заметили в одном из московских дворов кучу сырого мяса. Снимок появился в Facebook-группе)-сообществе «Airport/Sokol Da Neighborhood» и заставил поспорить пользователей сети.

Автор поста рассказала, что мясо было выброшено рядом с жилыми домами на Планетной улице и что оно стало добычей голубей и ворон. Пользовательница сети также заявила, что желудки птиц плохо переваривают подобную пищу. «Живодеры раскидывают, чтобы пернатых извести? Или все нормально?» — поинтересовалась женщина.

Многие сошлись во мнении, что голубей в принципе не стоит подкармливать. «Если не кормить, они немного почистят помойки и поуменьшат свое поголовье. Возможно», — отметила одна из комментаторов. Некоторые юзеры назвали птиц «летающими крысами» и падальщиками, которые едят в том числе и мясо. «Голуби едят крупы, к примеру, перловку, и семечки. Хлеб и прочее — вред», — поделилась одна из пользовательниц.

Некоторые подписчики предположили, что мясо могли раскидать догхантеры. «Спасибо, что написали, будем с собакой гулять в наморднике теперь», — встревожились москвичи в комментариях. Кто-то возразил, что мясо могло предназначаться специально для бездомных животных и птиц и не содержать отравляющих веществ.

Ранее на Лялиной площади в центре Москвы заметили металлические шипы, предположительно, сделанные для борьбы с голубями. Конструкция возмутила пользователей сети.