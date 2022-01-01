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Россияне заметили на улицах Москвы свинью в телогрейке

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Россияне заметили на улицах Москвы свинью в телогрейке
Фото: страница «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» на Facebook

Жительница столицы заметила на улице свинью, гуляющую в стеганном костюме, напоминающем телогрейку. Фото россиянка опубликовала в Facebook-группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская».

Женщина уточнила, что «утеплившийся» поросенок — ее сосед, и его зовут Кристофер. В комментариях подписчики сообщества признались, что снимок вызвал у них умиление. «Какой классный», «Красавчик», «Модник», — писали пользователи сети.

Поросенок был одет в костюм синего цвета. Одна из подписчиц пошутила, что так Кристофер маскируется под Водяного Тигра. В соответствии с китайской традицией именно он управляет наступившим 2022 годом.

Ранее на Тверском бульваре москвичи заметили вылепленную из снега уставшую свинку.

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