Россияне заметили на улицах Москвы свинью в телогрейке

Жительница столицы заметила на улице свинью, гуляющую в стеганном костюме, напоминающем телогрейку. Фото россиянка опубликовала в Facebook-группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская».

Женщина уточнила, что «утеплившийся» поросенок — ее сосед, и его зовут Кристофер. В комментариях подписчики сообщества признались, что снимок вызвал у них умиление. «Какой классный», «Красавчик», «Модник», — писали пользователи сети.

Поросенок был одет в костюм синего цвета. Одна из подписчиц пошутила, что так Кристофер маскируется под Водяного Тигра. В соответствии с китайской традицией именно он управляет наступившим 2022 годом.

Ранее на Тверском бульваре москвичи заметили вылепленную из снега уставшую свинку.