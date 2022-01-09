Россияне заметили ошибки в оформлении ретровитрины ГУМа

В оформлении ретровитрины московского ГУМа заметили исторические неточности. Россияне указали на несколько дизайнерских ошибок под постом в Facebook-группе «Москва Моя».

На фото видно, что витрину универмага оформили в стиле эпохи СССР. Манекены, изображающие семейную пару с ребенком, одеты по моде прошлого века. Кукла-младенец сидит в винтажной коляске.

Некоторые комментаторы обвинили оформителей в небрежности к деталям. «Коляска, как на фото, была у дочери подруги. Родила подруга в мае 1990 года. А сумочка и платье годов пятидесятых на манекене», «Да, платье на даме и коляска — это вещи из разных эпох», — отметили пользователи сети. Кроме того, юзеры не оценили работу дизайнеров над манекеном мужского пола. «И мужик одет не по-нашему как-то. Современный он больно. Не советский парень», — заявила одна из фолловеров паблика.

Не все пользователи оказались настолько строги к исторической достоверности. «Ох, как же я люблю эти ретровитрины ГУМа. Настоящая машина времени», — восхитилась снимком женщина в комментариях. Ее поддержала автор фото.

Ранее украшенный к Новому году ГУМ натолкнул россиян на спор об отличиях подготовки к праздникам в Москве и других европейских городах.