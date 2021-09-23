Россияне заметили переплывавших дорогу уток и нашли в этом скрытый смысл

Жители подмосковного Пушкино заметили нескольких уток, переплывавших проезжую часть. Фото опубликовал Instagram-паблик pushkino_official.

«Невероятные утиные приключения в городе!» — написали модераторы сообщества.

На фото видно, что утки переплывают глубокую лужу, образовавшуюся посреди дороги после дождей, прошедших в Московском регионе.

Подписчики страницы отнеслись к ситуации с юмором. «Эту лужу не победить!», «Обалдеть», «Уточек не задавите», — писали россияне, а одна из них нашла в ситуации скрытый смысл.

«Так вот для чего так много огромных луж в нашем городе. А я-то думала, что просто ливневки — г**но. Ан нет, об уточках заботимся», — пошутила пользовательница сети.

Ранее в столичном районе Коньково заметили птицу, которая выкапывала из земли странные свертки, а потом бросала их на дорогу. Местные жители предположили, что это закладки с наркотиками. В дело вмешалась полиция.

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