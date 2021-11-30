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Россияне заметили в столице дог-френдли кафе и магазины

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Россияне заметили в столице дог-френдли кафе и магазины
Фото: страница Airport/Sokol Da Neighborhood на Facebook

Жительница столицы в группе Facebook «Airport/Sokol Da Neighborhood» обрадовалась тому, что ее с питомцем пустили в магазин. Россияне в комментариях рассказали, что заметили появление в нескольких районах Москвы дог-френдли кафе и магазинах.

Пользователи написали, что в районе Аэропорт с собаками пускают в кафе на улице Черняховского. А в одной из международных кофеен на проезде Аэропорта животным даже подают миску с водой.

Некоторые комментаторы привели в пример зарубежный опыт посещения кафе с домашними животными. «Всегда поражает Германия (в хорошем смысле), когда в ресторанчиках под столом сидят собаки с мисками, в магазинах люди ходят с ретриверами и подобного размера собаками», — написали юзеры.

В комментариях также отметили, что даже в дог-френдли кафе, хозяева должны следить за своими питомцами, чтобы те не мешали остальным посетителям.

Ранее в Центре дизайна Artplay появился первый в Москве питьевой фонтанчик для собак.

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