Россияне занялись сексом в парке ВДНХ и попали на видео
Пара решила заняться сексом на территории парка ВДНХ и попала на видео. Ролик выложил Telegram-канал «Что там в Москве?».
На видео видно, что россияне попытались уединиться за деревом, но все равно остались на виду и попали в кадр. «Своя атмосфера», — прокомментировала такой поступок администрация сообщества.
Пользователи сети одновременно развеселились и осудили поведение пары. «Романтика», — пошутил один из юзеров. «Приспичило», — заключил другой комментатор. Кто-то отметил, что секс в общественном месте не только нарушает нормы приличия, но и некомфортен для самих участников. «Там просто танцуют неуклюже», — посмеялся другой подписчик. Кто-то отметил, что «всюду жизнь», имея в виду происходящее в ролике.
Не все юзеры догадались, что изображено на видео. «Ничего не понятно, но очень интересно», «Что там происходит?» — прокомментировали они запись.
Ранее молодой человек и девушка занялись сексом в полицейском автозаке после задержания на Хохловской площади, также известной под названием «Яма». Москвичи были пьяны и разделись на глазах у очевидцев.
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