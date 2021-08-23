Россияне занялись сексом в парке ВДНХ и попали на видео

Пользователи сети одновременно развеселились и осудили поведение пары. «Романтика», — пошутил один из юзеров. «Приспичило», — заключил другой комментатор. Кто-то отметил, что секс в общественном месте не только нарушает нормы приличия, но и некомфортен для самих участников. «Там просто танцуют неуклюже», — посмеялся другой подписчик. Кто-то отметил, что «всюду жизнь», имея в виду происходящее в ролике.

Не все юзеры догадались, что изображено на видео. «Ничего не понятно, но очень интересно», «Что там происходит?» — прокомментировали они запись.

Ранее молодой человек и девушка занялись сексом в полицейском автозаке после задержания на Хохловской площади, также известной под названием «Яма». Москвичи были пьяны и разделись на глазах у очевидцев.

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