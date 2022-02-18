Россияне заявили об исчезновении старой Москвы

Юзеры заявили об исчезновении «старой» Москвы, отметив, что раньше город был зеленее, а люди в нем — живее. На кадрах показана мода того времени, старые трамваи, улицы и дома. Ролик был сделан в теплое время года, и в нем запечатлено множество зеленых зон в период цветения растений. Фолловеры сообщества изъявили желание вернуться в те годы.

«Волшебные кадры нашей прошлой жизни! Люди спокойные и верят в светлое будущее!», «Ни одного злого лица. Уверенность, радость. В республиках Москва считалась эталоном честности и порядочности. Все ехали искать правду сюда», «Теперь нет уже этой старой Москвы. Она осталась в прошлом. Выросли каменные джунгли, которые воспитали москвичей с кислыми лицами», — прокомментировали юзеры.

Ранее 71-летняя жительница Подмосковья Валентина Реунова стала фигуранткой уголовного дела из-за того, что в своих стримах в сети обращалась к фолловерам с целью мобилизовать их ради восстановления Советского Союза.