Россиянин избил мать и оставил ее умирать в квартире с голодной собакой

В Москве сын избил собственную мать, после чего оставил ее умирать в своей квартире, в которой находилась голодная собака, сообщает РЕН ТВ.

Ее тело нашли 15 января в доме на 4-м Войковском проезде. На лице женщины были оставленные собакой укусы. Оказавшимся на месте происшествия правоохранителям удалось установить, что москвичка умерла двое суток назад.

Судмедэксперты выяснили, что у убитой имеется множество травм, полученных при избиении. На следующий день полицейские задержали сына убитой россиянки. Он сознался в совершении преступления, рассказав, что сначала нанес ей побои, а после этого начал душить, в итоге бросив мать умирать.

Ранее убившая десятимесячную дочь 34-летняя жительница Павловского Посада объяснила причину своего поступка. На допросе она дала шокирующие показания. Женщина заявила, что ребенок сильно раздражал ее своим плачем. В итоге она устала слушать вопли дочери и в порыве ярости задушила ее, после чего попыталась скрыть следы преступления.