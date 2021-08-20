Россиянин изнасиловал прибежавшую к нему домой школьницу

15-летняя школьница познакомилась со взрослым мужчиной на остановке по пути в Подмосковье. Через несколько дней она прибежала домой к «новому другу» после конфликта в семье, а тот ее изнасиловал.

Как сообщает Telegram-канал «МК: Срочные новости», при знакомстве мужчина пообщался с девушкой, вызвал ей такси и дал свой номер телефона, попросив звонить, если «станет скучно». По словам администрации сообщества, школьнице польстило внимание взрослого мужчины.

Через несколько дней девушка поссорилась с матерью и ушла к новому знакомому. Там россиянин принудил гостью к сексу и пригрозил ей убийством, если она расскажет кому-то о случившемся.

Школьница не стала скрывать произошедшее и пожаловалась на изнасилование. Сейчас преступник находится в СИЗО.

Ранее в Москве задержали участника группового изнасилования 44-летней женщины в парке «Лосиный остров». Подозреваемым стал 21-летний мужчина.

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