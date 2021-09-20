Россиянин насмерть изрезал собственного сына

Пожилой россиянин нанес собственному сыну множество ножевых ранений в область живота и паха, в результате чего мужчина скончался. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, конфликт произошел в московской квартире, после ссоры в результате сильного алкогольного опьянения. Убийца уже ранее был судим.

Уточнятся, что правоохранителей на место происшествия вызвали соседи, которые увидели кровь в подъезде. По приезде полицейские обнаружили изрезанный труп 50-летнего мужчины. В помещении также находился отец убитого.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее в заброшенном автосервисе на востоке Москвы нашли тела двух мужчин. Трупы пролежали там около года и успели истлеть до состояния скелетов.

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