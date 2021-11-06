Россиянин открыл стрельбу в поезде Москва — Адлер

Ночью в субботу, 6 ноября, 44-летний житель Ставрополя открыл стрельбу в поезде Москва — Адлер и ранил полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Начальник поезда сообщил в отдел МВД на станции Тула, что один из пассажиров устроил дебош. Мужчина закрылся в купе с оружием перед прибытием правоохранителей. Когда те попыталась убедить хулигана открыть дверь, он выстрелил и попал в руку одному из полицейских.

Правоохранители оцепили вагон. Пассажиров эвакуировали на безопасное расстояние, никто из них не пострадал. Стрелок отказался покинуть поезд и был задержан сотрудниками Росгвардии. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее московский священник открыл стрельбу после нападения на храм на улице Генерала Белобородова. Он воспользовался сигнальным пистолетом в целях самообороны.