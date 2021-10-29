Россиянин открыл стрельбу во время конфликта на дороге

Полиция задержала россиянина, который открыл стрельбу во время дорожного конфликта в Москве. Как сообщает МВД Медиа, инцидент произошел на улице Богданова.

К правоохранителям обратился 25-летний потерпевший, который рассказал, что, когда он был за рулем, у него с другим водителем завязался конфликт. После словесной перепалки оппонент несколько раз выстрелил в сторону его машины и скрылся, грубо нарушив правила дорожного движения.

В результате инцидента у автомобиля разбито заднее стекло и фонарь. Сам россиянин не пострадал.

Стрелка задержали на Волынской улице. У него изъяли и отправили на экспертизу оружие, предположительно, травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство»). Мужчину отправили под домашний арест. Кроме того, материалы проверки направили в ГИБДД, чтобы разобраться в нарушении хулиганом правил дорожного движения.

Ранее неизвестный открыл стрельбу на Новом Арбате и ранил человека.