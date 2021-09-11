Россиянин передвинул стену панельной многоэтажки и выложил инструкцию в TikTok

Житель Подмосковья снял на видео инструкцию о том, как передвинуть стену панельной многоэтажки — мужчине удалось сдвинуть ее на метр. Своим методом он поделился с подписчиками в TikTok, сообщает Telegram-канал Двач.

Россиянин рассказал, что ему удалось расширить площадь кухни с семи квадратных метров до девяти. Видео он посветил всем «горестроителям» города, ни один из которых, по его словам, не взялся за эту работу. В общей сумме он потратил несколько часов на подготовительные работы и полтора часа на перемещение стены.

В своей работе он использовал деревянные «лапки» и лом, которым подковыривал основание стены. Саму стену он установил на строительные лыжи.

«Ждем массовых обрушений панелек по стране», — подписали авторы канала.

Ранее рабочие в Москве предположительно чинили оборудование, когда к ним подошла женщина с телефоном и начала угрожать, что снимет их действия на видео и выложит в TikTok. Россиянка начала обвинять мужчин в том, что они устанавливают вышки 5G, и окрестила их прислужниками сатаны.

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