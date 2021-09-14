Россиянин поджег бойфренда бывшей жены в Москве

Россиянин пришел домой к бывшей жене в Москве и поджег ее нового бойфренда с помощью ацетона. Подробности инцидента опубликованы в Telegram-канале «Пресс-Хата».

Мужчина по имени Владимир состоял в браке с женщиной на 20 лет старше себя. После развода его экс-супруга Елена начала встречаться с ровесником. По информации источника, Владимир не мог смириться с расставанием и пришел домой к бывшей жене, чтобы поговорить. Увидев нового избранника Елены, Владимир облил мужчину ацетоном и совершил поджог.

Пострадавшего доставили в больницу со сломанным носом, ссадинами и ожогами различной степени тяжести. Злоумышленника задержали и обвинили в покушении на убийство.

Ранее на юго-западе Москвы мужчина поджег собутыльника во время ссоры. Между оппонентами произошел конфликт, в ходе которого пострадавшего ударили по лицу, облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

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