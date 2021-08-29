Россиянин погиб во время застолья от выстрела из ружья

В московском районе Гольяново мужчина погиб во время застолья после выстрела из охотничьего ружья. Об инциденте сообщил ТАСС.

Сообщается, что россиянина застрелили в одной из квартир на Хабаровской улице. После произошедшего стрелявший скрылся.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Подробности уточняются.

Ранее на северо-востоке Москвы россиянин выстрелил из ружья в 17-летнего сына своей сожительницы. Инцидент произошел в подъезде жилого дома на Челобитьевском шоссе. Юношу доставили в больницу с проникающим ранением, угрозы его жизни не обнаружили. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Выяснилось, что стрелок уже находился под административным надзором.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!