Россиянин получил отказ в эротическом массаже и обратился в полицию

Житель Подмосковья обратился в полицию и пожаловался на «салон», где ему отказались делать эротический массаж из-за грязных ног, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, заведение располагалось в обычном жилом доме в Москве. Клиент внес предоплату в размере 3,5 тысячи рублей и пошел принимать душ. Однако на выходе девушка, работающая в салоне, заявила, что не станет предоставлять ему услуги из-за его внешнего вида. По мнению массажистки, у мужчины были грязные ноги.

Девушка также отказалась возвращать предоплату клиенту. После этого мужчина обратился в полицию. Правоохранители пытались найти так называемый «салон», но сайт заведения оказался заблокированным.

Этот факт не остановил мужчину. Он собирается выехать вместе с полицейскими на место и показать, где работает массажистка.

Ранее результаты исследовательского проекта выявили сексуальные предпочтения москвичей и жителей других регионов России.