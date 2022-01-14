Россиянин попытался порезать себя вставной челюстью

Пассажир поезда, следовавшего из Челябинска в Москву, угрожал порезать себя при помощи вставных зубов, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и начал конфликтовать с другими пассажирами. После этого дебошира доставили в отдел, где он достал изо рта вставную челюсть и попытался порезать себя протезом. Угрозы быстро переросли в действия, и мужчина действительно порезал себе руку. Сотрудники отдела смогли быстро остановить его.

Прибывший на станцию врач осмотрел пострадавшего и посчитал, что ему необходима помочь иного характера. В Москву мужчина так и не доехал, отправившись в психиатрическую больницу №3 Екатеринбурга. Также на россиянина завели административное дело за мелкое хулиганство.

Ранее попытавшийся попасть в припаркованный трамвай мужчина разбил окно и поранил руку.