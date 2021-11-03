Россиянин постоял в очереди за фастфудом и получил штраф

Житель Москвы получил по почте уведомление о штрафе в размере трех тысяч рублей. Мужчине придется заплатить за то, что он слишком долго стоял в пробке в очереди за фастфудом, пишет Telegram-канал «Пробок.нет».

По данным канала, городские камеры якобы специально настроены в указанном дорожном промежутке так, чтобы выявлять нарушения, если водители долго стоят на автобусных остановках. Пользователей сети ситуация возмутила. Они указали на невиновность водителя и посоветовали наказать заведение быстрого питания, которое, по их мнению, не справляется со своей работой.

Ранее мужчина пожаловался на штрафы из-за новой парковки и возмутил россиян. «На улице Маршала Тухачевского сделали парковочные карманы для удобства, чтобы не ставили машины на тротуаре, но забыли убрать знак "Остановка запрещена". Теперь присылают штрафы на три тысячи рублей», — рассказал россиянин. Юзеры, в свою очередь, пояснили, что водителям в первую очередь необходимо ориентироваться на знаки, установленные на дорогах.