Россиянин пожаловался на разбитую машину из-за работы коммунальщиков

Москвич в группе Facebook «Басманный 2.0 | Бесконтрольные Жители» рассказал, что из-за работы коммунальных служб разбилась его машина.

Россиянин сообщил, что в центре Москвы на улице Чаплыгина работники «Жилищника» при очистки кровли здания от снега и наледи разбили стекло припаркованного у дома автомобиля. При этом он уточнил, что никаких объявлений или предупреждений о чистке крыши жильцам не поступало. Москвич также отметил, что начальник эксплуатационной службы сообщил, что «на дню по три машины бьют» и никаких действий предпринимать не стал.

В комментариях одна из жительниц района отметила, что недавно во дворе ее дома произошла похожая ситуация. По ее словам, сотрудникам коммунальных служб пришло распоряжение от префектуры, что нужно срочно чистить кровли по указанным адресам и поэтому жильцов также никто не предупредил об этом. «Кто успел отъехал, а кто не успел получил подарки на капот», — пожаловалась женщина.

Другая москвичка поведала историю, как рабочие тоже без предупреждения начали чистить крышу, но при этом догадались положить матрас на припаркованный во дворе автомобиль, что и помогло спасти машину от сколов льда и снега.

Однако горожане призвали не оставлять ситуацию без внимания, посоветовали запросить у «Жилищника» акт выполненных работ и с фото и видеодоказательствами произошедшего идти в суд.

Ранее сообщалось, что более 50 автомобилей были вынуждены остановиться на трассе под Москвой из-за проколотых шин.