Россиянин прилег на пол в вагоне метро и развеселил пользователей сети
Россиянин лег на пол у дверей в вагоне столичного метро и развеселил пользователей сети. Видео с мужчиной опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».
Администрация сообщества в шутку назвала россиянина шлагбаумом. На кадрах видно, что мужчина лежит вплотную у дверей и перегораживает проход, однако в какой-то момент он поднимается и выходит из вагона.
«Лежачий полицейский в штатском», «Ну хоть шлагбаум открывается. Я думала, так закрытым и останется, перешагивать придется», — поддержали юмор в комментариях. Кто-то предположил, что россиянин находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. «Смотрю, люди уже отмечают вовсю», — в шутку добавила пользовательница.
Некоторые признались, что завидуют отдыхающему мужчине. «Иногда так же хочется, когда очень уставшая и негде сесть», — отметила одна из комментаторов. Кто-то поддержал девушку и добавил, что россиянин своим поведением не мешал другим пассажирам.
Ранее в метро задержали россиянина, решившего прогуляться по тоннелю.