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Россиянин прилег на пол в вагоне метро и развеселил пользователей сети

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Россиянин прилег на пол в вагоне метро и развеселил пользователей сети
Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»

Россиянин лег на пол у дверей в вагоне столичного метро и развеселил пользователей сети. Видео с мужчиной опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

Администрация сообщества в шутку назвала россиянина шлагбаумом. На кадрах видно, что мужчина лежит вплотную у дверей и перегораживает проход, однако в какой-то момент он поднимается и выходит из вагона.

«Лежачий полицейский в штатском», «Ну хоть шлагбаум открывается. Я думала, так закрытым и останется, перешагивать придется», — поддержали юмор в комментариях. Кто-то предположил, что россиянин находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. «Смотрю, люди уже отмечают вовсю», — в шутку добавила пользовательница.

Некоторые признались, что завидуют отдыхающему мужчине. «Иногда так же хочется, когда очень уставшая и негде сесть», — отметила одна из комментаторов. Кто-то поддержал девушку и добавил, что россиянин своим поведением не мешал другим пассажирам.

Ранее в метро задержали россиянина, решившего прогуляться по тоннелю.

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