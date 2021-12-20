Россиянин прилег на пол в вагоне метро и развеселил пользователей сети

Россиянин лег на пол у дверей в вагоне столичного метро и развеселил пользователей сети. Видео с мужчиной опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

Администрация сообщества в шутку назвала россиянина шлагбаумом. На кадрах видно, что мужчина лежит вплотную у дверей и перегораживает проход, однако в какой-то момент он поднимается и выходит из вагона.