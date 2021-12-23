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Россиянин пытался поджечь бар после ссоры с охранниками

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Россиянин пытался поджечь бар после ссоры с охранниками
Кадр: Telegram-канал Baza

Мужчина пытался поджечь бар в Москве после ссоры с охранниками. Видео с места событий и подробности опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, что россиянин подошел к заведению в проезде Дежнева с канистрой горючей смеси и начал поливать улицу и людей. Его попытались обезвредить стоящие на улице мужчины. В результате агрессора повалили на землю, и загорелся он сам.

Нападавшего задержала полиция. Им оказался мужчина по имени Камал Сулейманов. Нарушителя задержали и завели уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»).

Ранее в Москве мужчина угрожал поджечь пост ДПС, где его лишили водительских прав. Россиянин самостоятельно обратился в полицию и рассказал о своих намерениях.

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