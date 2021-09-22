Россиянин пытался приготовить пастилу и поджег квартиру

Администрация канала сообщила, что пострадавшего увезли на скорой с ожогами, поразившими 60 процентов тела.

Произошедшее оставило в недоумении комментаторов. «Я тоже готовлю пастилу в электросушилке, но я не знаю, что надо было сделать, чтобы это все загорелось», — отметил один из подписчиков. Многие сочли подозрительным, что мужчина ночью захотел заняться приготовлением сладости. Кто-то высказал предположение, что эта версия не соответствует действительности.

Ранее в Москве загорелась мебельная фабрика. Из здания эвакуировали пять человек. Информации о пострадавших не поступало.

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