Россиянин пытался приготовить пастилу и поджег квартиру
Житель Подмосковья попытался приготовить пастилу в домашних условиях и поджег квартиру в многоэтажном доме. Видео пожара в городе Долгопрудном опубликовали в Telegram-канале «Москва с огоньком».
Автор ролика отметил, что инцидент произошел на 14-м этаже жилого здания. На кадрах видно, что пламя вырвалось из окна и распространяется по фасаду дома.
Администрация канала сообщила, что пострадавшего увезли на скорой с ожогами, поразившими 60 процентов тела.
Произошедшее оставило в недоумении комментаторов. «Я тоже готовлю пастилу в электросушилке, но я не знаю, что надо было сделать, чтобы это все загорелось», — отметил один из подписчиков. Многие сочли подозрительным, что мужчина ночью захотел заняться приготовлением сладости. Кто-то высказал предположение, что эта версия не соответствует действительности.
Ранее в Москве загорелась мебельная фабрика. Из здания эвакуировали пять человек. Информации о пострадавших не поступало.
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