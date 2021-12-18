Россиянин раскрыл схему экономии на платных парковках

Житель Москвы в группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)» в Facebook пожаловался на рост цен платной парковки на нескольких центральных столичных улицах и получил совет.

«На красных улицах парковка станет 450 рублей в час, и все равно мест не будет. Мне кажется, что на них стоят те, кто за парковку вообще не платит», — написал он, приложив к публикации схему платных городских парковок. Один из пользователей сети в комментариях раскрыл схему своих знакомых, которая позволяет экономить на оплате данной услуги.

По его словам, его коллеги покупают специальные абонементы, и одному из них затраты компенсирует работодатель. «Есть еще двое многодетных, им бесплатно парковки обходятся. И есть много знакомых, которых не волнует оплата в 380 рублей в час. А еще один — любитель штрафы собирать и ругаться. Утверждает парадоксальное — что это дешевле абонемента ему обходится», — добавил он.

Остальные юзеры информацию об увеличении стоимости парковки в городе восприняли с негодованием.

Ранее стало известно, что тарифы на парковку в Москве изменятся с пятницы, 24 декабря.