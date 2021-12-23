Россиянин распылил в лицо прохожему перцовый баллончик

В Москве сотрудники полиции задержали россиянина, распылившего в лицо случайному прохожему перцовый баллончик. В ходе допроса 31-летний уроженец Тамбова объяснил свой поступок тем, что почувствовал со стороны своей жертвы угрозу, сообщили на сайте «МВД Медиа».

По имеющейся информации, инцидент произошел в переходе на станции метро «Фонвизинская» Люблинско-Дмитровской линии. После содеянного правонарушитель скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказался 24-летний житель столицы. Уточняется, что в настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает.