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Россиянин распылил в лицо прохожему перцовый баллончик

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Россиянин распылил в лицо прохожему перцовый баллончик
Фото: МВД-Медиа

В Москве сотрудники полиции задержали россиянина, распылившего в лицо случайному прохожему перцовый баллончик. В ходе допроса 31-летний уроженец Тамбова объяснил свой поступок тем, что почувствовал со стороны своей жертвы угрозу, сообщили на сайте «МВД Медиа».

По имеющейся информации, инцидент произошел в переходе на станции метро «Фонвизинская» Люблинско-Дмитровской линии. После содеянного правонарушитель скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказался 24-летний житель столицы. Уточняется, что в настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

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