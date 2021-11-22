Россиянин рассказал историю появления паровоза возле одной из московских ярмарок

Россиянин рассказал историю появления паровоза возле ярмарки у станции метро «Новые Черемушки» в Москве. Объект вызвал у участников Facebook-группы «Моя Москва» самые разные ассоциации — от истории о Гарри Поттере до ритуальных услуг. Многие порадовались спасению локомотива.

«История у этого красавчика почти детективная!» — отметил автор поста. Он рассказал, что произведен паровоз был в Польше в 1950-х, после этого работал в разных городах и странах, пока его за 500 долларов не выкупил некий Геннадий.

По информации автора топика, Геннадий мечтал создать домашний музей с паровозом в качестве главного экспоната, поэтому отказывал всем желающим его перекупить. Когда мужчина отказал сотрудникам благотворительного культурно-исторического фонда памяти Первой мировой войны, они забрали его самовольно. После подключения к делу милиции паровоз вернули хозяину.

Но потом Геннадий, который так и не открыл свой музей, неожиданно отдал паровоз. «Отдал по цене металлолома именно потому, что локомотив пообещали привести в порядок и поставить в Москве как экспонат», — цитирует мужчину автор поста. «Паровоз отреставрировали, выглядит он внушительно и органично вписался в окружающее пространство», — добавил пользователь от себя.

Россияне поделились мнениями относительно нового экспоната в столице. «Мне он напоминает Гарри Поттера», «Славное местечко. Правда, черно-золотой павильон рядом с паровозом выглядит как салон ритуальных услуг», «Паровоз — единственная отрадная деталь в этом царстве китча и безвкусицы! Все остальное подделка, один он настоящий!», «По-моему, отличный паровоз и отлично вписался в стиль оформления здания ярмарки и пространства рядом», — написали они.

Одна из участниц дискуссии нашла старое фото паровоза и порадовалась тому, что его спасли. «Еще чуть-чуть и развалился бы вовсе», — отметила она.

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