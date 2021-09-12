Россиянин рассказал о новой схеме мошенничества с медицинскими документами

Житель столицы рассказал о новой схеме мошенничества с медицинскими документами. Подробностями россиянин поделился в Facebook-группе «Обручевский район».

По словам мужчины, мошенники звонят гражданам и сообщают об откреплении их от поликлиники вследствие технической ошибки. Жертве предлагается пройти повторную регистрацию, перейдя по ссылке, которую пришлют представившиеся сотрудниками медучреждения преступники. При этом якобы необходимо оплатить «госпошлину» в размере нескольких тысяч рублей. К поддельному сайту, на который попадает жертва, подходят логин и пароль от настоящего портала.

«В результате "пошлина" и личные данные жертвы обмана попадают к мошенникам. Более того, они могут зайти в личный кабинет обманутого на госуслугах. Там хранится много персональной информации, с помощью которой можно оформить кредит или микрозайм», — уточнил автор поста.

Ранее специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал о способе мошенничества с помощью звукозаписи. По словам специалиста, преступники научились обходить систему безопасности банков с помощью записанного голоса реального клиента.

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