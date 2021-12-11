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Россиянин рассказал о поджоге старого ковра в подъезде дома

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Россиянин рассказал о поджоге старого ковра в подъезде дома
Фото: Александр Ольшевский / группа «Академический район» в Facebook

Житель столичной улицы Гримау рассказал загадочную историю о поджоге старого ковра в его доме. В опубликованном в Facebook-сообществе «Академический район» посте мужчина пожаловался на сотрудников ГБУ «Жилищник».

По словам россиянина, уборщики подобрали ковер советских времен на помойке и постелили в тамбуре его подъезда. Вскоре ковер подожгли неизвестные: автор поста нашел рядом с испорченным изделием коробок спичек. Некоторое время прожженный половик провел на улице у подъезда, однако позднее кто-то вернул его внутрь. Россиянин отметил, что гарью воняло очень сильно.

Житель дома объяснил, что не сомневается в причастности представителей УК к возвращению испорченного и воняющего ковра внутрь дома. Одна из участниц сообщества поддержала автора поста, заметив, что к старым половикам у «Жилищника» явно имеется пристрастие. «Они реально лежат повсюду! Где они берут ковры в таких количествах?» — озадаченно написала она.

Автор поста добавил, что старые половики опасны для здоровья, ведь в них могут жить клопы, блохи и прочие паразиты.

В комментариях появилась и глава управы района, пообещавшая убрать ковер в ближайшее время. Однако рассказчик сообщил, что прожженное изделие уже было убрано неизвестным доброжелателем.

Ранее россиянка сняла сотрудников «Жилищника» на видео и возмутила сеть.

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